«الأرصاد»: مصر تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى استمرار تحسن الأحوال الجوية في معظم المحافظات، وخاصة السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير».

قيم الحرارة العظمى بالقاهرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية نهارا، والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، أي أن الأجواء صيفية معتدلة في معظم محافظات الجمهورية».