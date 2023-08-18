الذهب يتجه للانتعاش عالميا بعد تدني مستوياته خلال 5 أشهر.. والدولار يتراجع

حالة من الارتفاع يشهدها سعر الذهب عالميا بعد فترة من التدني في أسعار مبيعاته استمرت لـ5 أشهر، الأمر الذي صاحبه تراجعًا في سعر الدولار وكذا عوائد السندات، غير أن المعدن الأصفر يتجه حاليا لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر بعدما عززت بيانات مشجعة بالولايات المتحدة توقعات عدم انتهاء الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد.

صعود في معاملات الفورية للذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية من 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 5 فجر اليوم في مصر، بعد أن لمس أدنى مستوياته منذ منتصف شهر مارس حتى أمس، كما زادت العقود الأميركية الآجلة من الذهب لـ0.4% ووصلت إلى 1922.90 دولار، بحسب موقع «CNBC عربية».

من جانبه، قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «KCM Trade» أن تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة سمح للذهب بأن يتحرك بشكل صعودي طفيف، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية الأجلة 10 سنوات بعد وصولها لأعلى مستوياتها أكتوبر الماضي. ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع سيجرى عقده ما بينن محافظي البنوك المركزية في «جاكسون هول» بولاية «وايومنج» الأميركية خلال الأسبوع المقبل من أجل الحصول على مؤشرات تخص أسعار الفائدة.

أما وعن المعادن النفيسة الأخرى، فد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية لـ0.4% ليسجل مبلغ 22.78 دولار، في حين وصل سعر البلاتين لـ0.6% مسجلا 894.72 دولار، بينما صعد البلاديوم لـ0.4% مسجلا 1221.48 دولار،بينما توقع الخبراء اتجاه أخر معدنين نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.