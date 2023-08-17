سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس.. «اعرف بقي بكام بعد التراجع»

سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، انخفاضاً بمقدار 5 جنيهات، في ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس، بمحلات الصاغة، حيث تراجع إلى 2275 جنيهاً، بدون مصنعية أو ضريبة، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، بنحو 11 جنيهاً، ليسجل نحو 2611 جنيهاً، في ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بنحو 11 جنيهاً بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2383 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2275 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بنحو 9 جنيه بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1950جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1517 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17-8-2023، انخفاضاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18200 جنيها للشراء.