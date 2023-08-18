سعر الذهب اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر.. «اعرف عيار 21 بقى بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 18ـ 8 ـ 2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2275 جنيها بدون مصنعية.

وعن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 ـ 8 ـ 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2600 جنيه، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2383 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2275 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1950 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1517 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18 ـ 8 ـ 2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18200جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1888 دولار.