أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-8-2023 في بداية التعاملات.. «عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر ببداية التعاملات الصباحية استقرارًا، وتحديدًا سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا داخل السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2600 جنيه للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2275 جنيهًا للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1950 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2383 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1517 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات 18200 جنيهًا للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحلات بحسب إضافة سعري المصنعية والضريبة والتي تختلف بين محل وآخر.