مصرع سيدة غرقا في مياه بحر مويس بالشرقية

شهدت عزبة ماهر بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مصرع سيدة غرقا في مياه بحر مويس، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

غرق سيدة في بحر مويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقباله جثة سيدة تدعى «دعاء م ص»، 26 عاما، من بلبيس، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة في مشرحة المستشفى.

قوة أمنية تعاين مكان الغرق

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع حادث الغرق أمام عزبة ماهر ببلبيس، وتبين غرقها عقب سقوطها في مياه بحر مويس، وتم التحفظ على جثمانها بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر القانوني بالواقعة لاتخاذ اللازم.