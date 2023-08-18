مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بمنزله في الشرقية

لقي طفل مصرعه عمره 3 سنوات، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته بقرية فاطمة هانم بمنشية رضوان في نطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، لحين الانتهاء من تصاريح الدفن والإجراءات اللازمة.

مصرع طفل في الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير، باستقباله جثة الطفل «حسام ع ع» 3 سنوات، ويقيم بقرية فاطمة هانم بأبو كبير على إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته.

انتقلت قوة أمنية الى موقع الحادث لمعاينة الواقعة ومعرفة أسبابها، وتبين أن الطفل كان يلهو بمنزل الأسرة إلا أنه اختل توزانه وسقط من الطابق الثاني أرضا وفارق الحياة.

انتداب فريق من الطب الشرعي

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها، فيما تم انتداب فريق من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وإجراء الصفة التشريحية لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتجري الجهات المختصة إجراءاتها القانونية حيال الواقعة، لحين الانتهاء والتصريح بالدفن.