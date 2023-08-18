مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه صعقًا بالكهرباء في قرية سنجهة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وكان قد مسه صعق كهربائي، أودى بحياته فيما تم التحفظ على جثمانه تحت تصرف الجهات الأمنية المختصة بمشرحة المستشفى، لحين إنهاء تصاريح الدفن.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر، باستقباله جثة الطفل «زياد م ا» 15 عامًا، يقيم بقرية سنجهة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بأبو كبير.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، وتبين مصرع الطفل نتيجة صعقه كهربائيا، فيم جرى تحرير المحضر القانوني اللازم للواقعة.

أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كافة التحريات حول أسبابها، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى أبو كبير لحين الانتهاء من تصاريح الدفن وتسليمها لذويها.

مصرع سيدة غرقا أثناء الاستحمام بالشاطئ

في سياق منفصل، شهد مركز بلبيس، مصرع سيدة في منتصف العشرينات غرقًا في مياه بحر مويس في أثناء الاستحمام، وجرى التحفظ على الجثة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليمها لذويها بعد التصريح بالدفن.