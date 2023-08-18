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«الداخلية»: ضبط المتهمين بالتعدي على شاب في المعادي

كتب:

محمد بركات
03:14 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن  ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على نجله بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص «أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب»، تضرروا من قيام (شخصين) بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات