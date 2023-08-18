درجات الحرارة اليوم الجمعة.. الأرصاد تحذر من سيول على هذه المناطق

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت الأنحاء كافة، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويتساءل البعض، هل يستمر الطقس في الاعتدال، أم سنشهد ظواهر جوية جديدة؟ وكشفت توقعات هيئة الأرصاد عن طقس اليوم، مشيرة إلى أنه حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم.. تحذيرات من الأرصاد بسيول على عدد من المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتكون هناك أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة، كالتالي:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 25.

الإسماعيلية 31 23.

السويس 33 24.

العريش 32 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 35 26.

نخل 35 21.

كاترين 32 18.

الطور 34 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 29.

الاسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 31 23.

مطروح 30 24.

السلوم 31 23.

سيوة 35 21.

رأس غارب 38 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 29.

شلاتين 40 30.

حلايب 34 28.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 36 23.

أسيوط 35 23.

سوهاج 37 25.

قنا 42 26.

الأقصر 41 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 39 26.