درجات الحرارة غدا.. المحسوسة في الوجة البحري تصل إلى 35 مئوية

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا من المتوقع أن تسجل العظمى على مناطق كل من القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35، السواحل الشمالية 31 - 34، جنوب سيناء 41 - 44، شمال الصعيد 36 - 38، وجنوب الصعيد 43 - 44 درجة مئوية.

وأوضحت أن الأرصاد أن التحسن في درجات الحرارة غدا أدى لحالة طقس مستقرة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، فضلا عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر تبدأ من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق مؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وذكرت الأرصاد أنّ البلاد غدًا ستشهد أمطارا خفيفة قد تكون رعدية متوطة تكون رعدية أحيانا بنسب حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كارتين تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على جنوب سلالسل جبال البحر الأحمر، فضلًا عن وجود نشاط رياح على منماطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ولا يزال اضطراب الملاحة البحرية مستمر على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 لـ60 كيلومترا لكل ساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على كل مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 25.

الإسماعيلية 31 23.

السويس 33 24.

العريش 32 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 35 26.

نخل 35 21.

كاترين 32 18.

الطور 34 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 29.

الاسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 31 23.

مطروح 30 24.

السلوم 31 23.

سيوة 35 21.

رأس غارب 38 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 29.

شلاتين 40 30.

حلايب 34 28.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 36 23.

أسيوط 35 23.

سوهاج 37 25.

قنا 42 26.

الأقصر 41 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 39 26.