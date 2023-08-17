«الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم: حار على القاهرة الكبرى.. وسيول في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، حيث تكون الأجواء حارة على القاهرة الكبري نهارا، ويُتوقع أن تسجل درجة الحرارة 36، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار على سانت كاترين، تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في المناطق التي تسمح بذلك، وترتفع الأمواج على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 33 24.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 34 24.

العريش 32 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 35 25.

نخل 36 16.

كاترين 33 16.

الطور 35 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 22.

سيوة 35 22.

رأس غارب 39 29.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 30.

شلاتين 39 30.

حلايب 34 29.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 27.

الأقصر 42 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 25.

أبو سمبل 39 28.