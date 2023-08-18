الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة في فترات الليل، فور غياب أشعة الشمس، لافتةً إلى أن الانخفاض يكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ أجواء الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد نشاطا في سرعة الرياح ما بين 30 و35 كم في الساعة، وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترة الليل.

استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق بجنوب سيناء

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق بجنوب سيناء، وهي أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا.

ولفتت، إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية الموجودة في جنوب سيناء واستمرارية سقوط الأمطار، وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، فإنها قد تشهد تشكل سيول، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية، كما ستمتد الأمطار على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

نشاط للرياح في معظم المحافظات مساءً

وذكرت أنّ ساعات المساء تشهد نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي يتم تلطيف الأجواء ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة، كما يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.