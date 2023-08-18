ضبط 112 مخالفة خلال حملات تفتيشية على أسواق ومخابز المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 112 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

حملات على الأسواق والمخابز

من جانبه استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 112 مخالفة متنوعة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 102 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتصرف وتجميع وعدم وجود ميزان، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد وكيل وزارة التموين عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.