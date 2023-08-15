حبس المتهمين بسرقة الأسلاك النحاسية في المقطم 4 أيام

خضع المتهمين في قضية سرقة الأسلاك النحاسية في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة الأسلاك النحاسية بأسلوب القطع

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص مقيمين بمنطقة المقطم بالقاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالمصاعد المُعطلة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بحيازتهم كمية من الأسلاك النحاسية، و2 سلاح أبيض، كما أقروا بارتكابهم لوقائع السرقة باستخدام أسلوب القطع.

الموقف القانوني

وأوضح محمود عبدالله المحامي، أن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، بالمادة 318 لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وتابع أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.