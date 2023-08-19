حبس شابين بتهمة الترويج للمخدرات على «فيسبوك» بالشرقية.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس شابين بتهمة الاتجار في المخدرات بالشرقية بمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات، أن المتهمين كانا يتاجران في المخدرات عن طريق عرض كمية من الأقراص المخدرة على منصة فيسبوك، وأن أجهزة الأمن رصدت نشاطهما الإجرامي، وألقت القبض عليهما بتهمة الاتجار في المخدرات.

اعتراف المتهمين

تحفظت النيابة العامة على المضبوطات، وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وبيان المادة فيها، واعترف المتهمان بجريمة الاتجار في المخدرات لتحقيق أرباحًا مادية من تلك التجارة المجرمة قانونًا، وأنهما كانا يستغلان فيسبوك من أجل الترويج للمخدرات، حتى فوجئا بالشرطة تداهم منزليهما، وتضبط ما بحوزتهما من مخدرات، وتلقي القبض عليهما في منزليهما بالشرقية.

تفاصيل الواقعة

قالت وزارة الداخلية في بيان، إنها رصدت أجهزة الأمن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وهما شخصين مقيمان بالشرقية وبحوزتهما عدد 1100 أمبول لأحد العقاقير المخدرة، و30 ألف قرص، وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و3200 قرص مخدر.

عقوبة تجارة المخدرات

شرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، العقوبة المتوقعة للمتهمين في جريمة ترويج المخدرات على فيسبوك، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة، تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف عبد الله لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.