ضبط مركز خاص بدمنهور يوهم المرضى بقدرته على علاج السكر وأمراض المناعة

نفذ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، حملة مفاجئة على أحد المراكز الخاصة بدمنهور، والتي تتلاعب بصحة المرضى، حيث يقوم المركز بإيهام المرضى بقدرته على رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها.

ضبط مركز طبي مخالف في البحيرة

كما تم ضبط داخل المركز الطبي الخاص عدد 4 قربة دم بها محلول مانع للتجلط، حيث يتم سحب كمية من دم المريض بها وضخ كمية من الأكسجين النشط من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ وإعادة حقن الدماء مرة أخرى في نفس المريض.

وتم تحريز قرب الدم والسرنجات والأدوات وجميع التذاكر الدالة على ذلك، وتم تشميع المكان وتعيين صاحب المركز والمدير الفني حراسًا على الحرز لحين قرار النيابة العامة.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية

جاء ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكوميه والتراخيص، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة.