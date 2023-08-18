أماكن سقوط الأمطار والسيول غدا السبت.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل أماكن سقوط الأمطار والسيول غدًا السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، إذ يتوقع خبراؤها أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار والسيول غدا السبت

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.