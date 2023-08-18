«تعليم المنيا» تنهي استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

عقد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية لإنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والتي تنطلق غدا السبت 19 أغسطس وتنتهي الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية للجان، وكل ما يتعلق بعملية سير امتحانات الدور للثانوية العامة بنطاق المحافظة، وأكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على تفعيل الأنشطة الصيفية بالمدارس وتنفيذ فعاليات مبادرة المواطنة وتعزيز التعايش السلم بجميع الإدارات التعليمية طبقا للخطة الموضوعة وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وتفعيل دور المدرسة.