نضال الشافعي يرد على شكوى داليا البحيري بسبب «إيده التقيلة» (فيديو)

«أنا ازرقيت خِف إيدك شوية» بتضرب جامد ولا ايه؟ رسالة وجهتها الفنانة داليا البحيري، عبر السوشيال ميديا إلى الفنان نضال الشافعي، بسبب اندماجه الشديد خلال بروفات مسرحية «سيدتي أنا» الأمر الذي جعله يوجه اعتذارًا لها، وتأكيده أن ما قالته «داليا» لا يخرج عن مناوشات ومزاح بين الأصدقاء.

مناوشات طريفة بين نضال الشافعي وداليا البحيري

وأضاف نضال الشافعي، في تصريحات لـ«الوطن» موجهًا رسالة إلى داليا البحيري ضاحكًا: «في ميزان حسناتك يا ستي، داليا بتحب تنكشني مش عايز حد يتخض، الموضوع بسيط جدًا، في المسرحية المفترض هناك مناوشات بين آدم وهي الشخصية التي أقوم بها، وليزا وهو الدور الذي تلعبه داليا البحيري، هي شطورة تندمج جدًا وأنا كذلك أندمج معها وبتاخد اللي فيه النصيب، بشكل طريف ولكن بالتأكيد لا أقصد إيذاءها، وأنا بعتذرلها عن «الزرقان».

مسرحية سيدتي أنا لجورج برنارد شو

وأكد نضال الشافعي، أن من أسباب حماسه لـ«سيدتي أنا» كان وجود داليا البحيري، التي كان يتمنى دائمًا أن يجمعهما العمل سويًا، واصفًا إياها بالإنسانة المخلصة لعملها، وعلى خشبة المسرح «غولة تمثيل» بالرغم من أنها في الأساس نجمة سينمائية.

مسرحية سيدتي أنا، مأخوذة عن رواية بنجمليون لجورج برنارد شو، دراما تروج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى محمود طلعت، أزياء مروة عودة، ديكور حمدي عطية، مصمم استعراضات مصطفى حجاج.