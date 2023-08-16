ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية.. تقديم الطلبات «أون لاين»

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على راحة جميع قاصدي بيت الله الحرام الذين يأتون من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بالمملكة، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية للمعتمرين الراغبين في أداء فريضة العمرة هذا العام، وذلك ضمن الموضوعات التي تهم القاري على مدار اليوم.

ضوابط العمرة 1445

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعوذية، وهي كالتالي:

تتمثل ضوابط العمرة 1445 في ضرورة تلقي المعتمرين لجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بما في ذلك الجرعة التنشيطية لمن مر عليه 6 أشهر من تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح، تحديدا بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بالمتحور الفرعي من أوميكرون.

كما تشمل ضوابط العمرة 1445 أيضا حصول المعتمرين الراغبين في أداء فريضة العمرة على شهادة صحية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة.

يقوم المعتمر بإجراء تحليل PCR قبل سفره الى المملكة العربية السعودية بـ72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى بلاده من المملكة إلى جانب، وذلك من ضمن ضوابط العمرة 1445.

من جانبها، صرحت وزارة الحج والعمرة على حسابها الرسمي عبر تطبيق «أكس»» المعروف ب«تويتر» سابقا، عن ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلي السعودية، وطرق الحصول عليها، وهي كالتالي:

ضوابط العمرة 1445 عبر تأشيرة الزيارة إلى السعودية

- يحجز المعتمر تذكرة السفر.

- يرفع طلب تأشيرة الزيارة وذلك من خلال المنصات الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت الخاصة بالخطوط الجوية السعودية، أو طيران ناس.

- يعالج ويصدر المعتمر التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.

- يرسل المعتمر تأشيرة الزيارة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.