«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل مشروع روضة السيدة 2 بالسيدة زينب

أوشك صندوق التنمية الحضرية «تطوير العشوائيات سابقا» على الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع روضة السيدة 2، في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتولى تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مكونات المشروع بالتفصيل

يعتبر مشروع روضة السيدة 2 بحي السيدة زينب، من أفضل الخيارات المتاحة للباحثين عن شقة في القاهرة، حيث يُقام المشروع على مساحة 7 أفدنة، ويشتمل على 9 عمارات سكنية أرضي و5 أدوار متكررة، وينقسم المشروع إلى منطقتين الأولى 6 عمارات والثانية 3 عمارات.

العمارات على طراز معماري

إنشاء العمارات على طراز معماري متميز يتوافق مع القاهرة الفاطمية 572 وحدة سكنية، ويضم المشروع 6 وحدات إدارية و30 محلاً تجارياً ومبنى خدمياً وحضانة، ويبعد 200 متر تقريباً من مترو محطة السيدة زينب، وتوجد شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع.

يتميز مشروع روضة السيدة 2 بوجود العديد من المرافق والخدمات التى تلبي احتياجات السكان، وهو يعد أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ومن المقرر تسليم وحدات سكنية مشطبة وبها الأثاث للسكان بعد انتهاء المشروع.