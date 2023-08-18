تحليل 25 ألف عينة للتأكد من جودة مياه الشرب في المنيا

أجري قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا تحليلات عشوائية لعينات من مياه الشرب على مدار 6 أشهر، في كافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام حفاظا على الصحة العامة.

تحليل عينات مياه شرب

وأوضح المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، أن قطاع المعامل والجودة بالشركة أجرى تحليل 25137 عينة مياه خلال 6 أشهر الماضية، شملت هذه العينات 20179 عينة كيميائية، 4958 عينة بكترولوجية بالإضافة إلى 1048 عينة صرف صحي، و615 عينة صرف صناعي، ضمن مجهودات الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

توفير كوب مياه نظيف

وقال «السعيد»، في تصريحات نشرتها صفحة محافظة المنيا الرسمية، إن الشركة لديها معملين مركزيين منهما المعمل المركزي مياه الشرب والمعمل المركزي للصرف صحي، هذا بالإضافة إلى 10 معامل للمحطات الرئيسية لمياه الشرب، و10 معامل فرعية، و11 معملا لمحطات المعالجة والصرف الصحي لتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف، أن الشركة تسعى لتطوير الخدمات وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن بكافة أنحاء المحافظة حفاظا على صحة المواطنين.