«الليمون الأخطبوط» مشروع برأس مال 70 جنيها.. أرباحه 700 جنيه في الكيلو

يعد «ليمون الأخطبوط»، أو المعروف باسم «يد بوزا»، من الموالح التي يقبل الكثير على شرائها، إذ تمتاز بجودة عالية وفوائد بالجملة ويصل سعر الكيلو بين 300 إلى 700 جنيه، ما جعل البعض يتجه نحو زراعة شتلات ليمون الأخطبوط لتحقيق مكاسب كبيرة.

سعر الليمون الأخطبوط الشتلات والإنتاجية في السوق

وقال عبدالله محمد عبدالحليم، أحد أصحاب المشاتل في محافظة المنوفية، إن هناك إقبالا على شراء شتلات ليمون الأخطبوط أو يد بوزا، لتحقيق عوائد مادية وأرباح كبيرة، إذ يصل سعر الشتلة بين 70 إلى 100 جنيه، وهي أسعار منخفضة وتشجع المزارعين.

وأضاف «عبدالحليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشتلة الواحدة تحتاج إلى عام واحد حتى تؤتي ثمارها بشكل أولي ثم تتزايد مع مرور السنوات، مشيرا إلى أن سعر كيلو الليمون الأخطبوط في السوق المحلية يصل ما بين 300 إلى 700 جنيه في السوق وهو سعر مغري لزراعته.

السيد: بدأت المشروع وحلمي أحقق مكاسب كبيرة

ويقول سامي السيد، أحد المواطنين الذي قرر زراعة ليمون الأخطبوط في المنوفية، إنه نفذ العديد من التجارب والمشروعات المربحة حتى استقر على زراعة الليمون الذي يباع في الأسواق الكبرى والمولات ويصل سعره إلى 600 جنيه للكيلو في بعض الأماكن، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدأ المشروع بزراعة 3 شتلات فقط ويتابع إنتاجيتها.