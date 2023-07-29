رأس البر تستقبل المصطافين بلافتات ترحيب وتوزيع مياه مجانا

اهتمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط بتنظيم نشاطات تجذب السياحة وترحب بالزائرين بطرق ومبادرات مختلفة، وفي لافتة إنسانية مع ارتفاع درجات الحرارة، تم الترحيب بالزائرين والمصطافين مع فريق عمل الهيئة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتوزيع زجاجات المياه المثلجة على مداخل المدينة.

اروي عطشك مجانا بدمياط

يقول وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لـ«الوطن» إن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لزيارة رأس البر خاصةً الشواطئ نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الإشغال وصلت إلى 100% خلال الفترة الماضية بطول الشاطئ، ومن المعتاد من هيئة تنشيط السياحة إطلاق مبادرات وتنظيم حفلات على النيل تضفي نوعا من البهجة والسرور عليهم ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يتم توزيع المياه المثلجة بالمجان على مداخل المدينة.

عبارات ترحاب وابتسامة استقبال مصطافي رأس البر

وتبادل المشاركون في المبادرة مع المصطافين عبارات الترحاب والشكر ورسموا على وجوههم البهجة والسعادة خاصة كبار السن والأطفال، خاصةً من كان منهم قادم من محافظات بعيدة لقضاء المصيف في رأس البر فكان الانطباع الأول شعور متبادل من الفرحة والشكر من كل الزائرين سواء مصطافين أو رواد الشاطئ الذين أبدوا إعجابهم الشديد بهذا الاستقبال واللافتة الطيبة.