نادي الصليبخات الكويتي: مستوى تنظيم البطولة العربية للجودو بالعلمين «جبار»

قدم مدخر سليمان رئيس وفد نادي الصليبخات الكويتي الشكر لمصر على التنظيم الاكثر من رائع للبطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة.

وأضاف: «لم أتوقع هذا المستوى اللي شفناه، تنظيم البطولة كان جبار»، لافتًا إلى أن نادي الصليبخات الكويتي حصل على ميدالية ذهب و4 فضيات و7 برونز، وحصلوا على المركز الثالث في التصنيف العام.

فعاليات رياضية وثقافية وفنية في مدينة العلمين الجديدة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.