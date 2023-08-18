لاعب عراقي: نشكر مؤسسي البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة

قال علي التميمي، لاعب نادي إمام المتقين العراقي، إنه حصل على المركز الثاني في بطولة الجودو، إذ شاركوا على مستوى الفرق وبشكل فردي، متابعا: «الحمد لله حصلنا على النتيجة، والبطولة جيدة ونشكر مؤسسي البطولة».

البطولة العربية للجودو

انطلقت البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة، في الفترة من 12 حتى 18 أغسطس الجاري وسط إشادات عالمية بالتنظيم، واختيار المكان الذي نال إشادة وإعجاب المشاركين كلهم.

600 لاعب ولاعبة

ويشارك بها 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين المشاركين، من أجل حصد المراكز الأولى.

وعقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الاجتماع، مناقشة العديد من الأمور المهمة، ويأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.