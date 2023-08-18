موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة.. «اعرف هتقبض امتى»

ينتظر الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، حيث يعتبر جدول صرف مرتبات شهر أغسطس، أمرًا مهمًا للعديد من الأفراد والعاملين في مختلف القطاعات، فضلا عن تنظيم الشؤون المالية الشخصية، وتحديد التزامات الدفع، وتخطيط المصروفات الشهرية، وإدارة النفقات الشهرية، بما في ذلك الفواتير والإيجار والديون والمصروفات الأخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا لوزارة المالية:

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ومن المقرر أن تبدء عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من الخميس الموافق 24-8-2023، بحسب ما أوضحت وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وأشارت وزارة المالية، إلى أن عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، تستمر لمدة 5 أيام على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الأربعاء 30 أغسطس 2023، حيث يتم صرف المرتبات 24 أغسطس للعاملين بوزارات «الخارجية - المالية - وزارة التنمية المحلية - التخطيط - الكهرباء - الزراعة - الشباب والرياضة - العدل - التعاون الدولي - التعليم العالي - المدريات الخدمية في المحافظات»، ويتم صرف المرتبات لباقي الوزرات تباعاً علي مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.