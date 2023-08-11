باقي كام يوم على القبض؟.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين

أعلنت وزارة المالية عبر الكتاب الدوري على الموقع الرسمي الخاص بها عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، حرصا منهم على طمأنة المواطنين والموظفين على اقتراب موعد الصرف الخاص بهم، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من أساسيات المنزل ومتطلبات الحياة.

وتتبقى عدة أيام قليلة على صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، وعدد الأيام الباقية على صرف المرتبات، حتى يستطيع الموظفون ترتيب ما يخططون لفعله بأموال المرتب، وجاء الموعد كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وحددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، إذ يبدأ صرف المرتبات للموظفين العاملين في الدولة يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات للموظفين على مدار 5 أيام متواصلة، والتي تشمل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 27 و28 و29 و 30 أغسطس لمختلف الوزارات والقطاعات والهيئات المختلفة.

كم تبقى من الزمن على صرف مرتبات شهر أغسطس؟

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في كتابها الدوري عن موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس، يتبقى من الزمن على بدء الصرف 13 يوما فقط، وحذرت وزارة المالية الموظفين من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، إذ أن مرتبات شهر أغسطس تكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.