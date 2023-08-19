يستمر طلاب الثانوية العامة، في التقدم إلى تنسيق المرحلة الثانية، التي بدأت الثلاثاء 15 أغسطس لمدة تقترب من الأسبوع، ويتطلع البعض إلى معرفة مؤشرات كلية الحقوق بالمرحلة الثانية 2023، في جميع المحافظات.

مؤشرات كلية الحقوق بالمرحلة الثانية

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول، في تنسيق المرحلة الثانية، الذي جاء للشعبة العلمية 60%، وكان مقاربا للحد الأدنى للعام الماضي، لذا يقترب تنسيق هذا العام من العام الماضي.

جاءت مؤشرات كلية الحقوق بالمرحلة الثانية 2023 في جميع المحافظات لطلاب الثانوية العامة كالآتي:

- حقوق جنوب الوادي 273

- حقوق كفرالشيخ 285

- حقوق دمياط 296

- حقوق المنيا 271

- حقوق القاهرة 267

- حقوق عين شمس 265

- حقوق الإسكندرية 262

- حقوق الزقازيق 260

- حقوق حلوان 258

- حقوق المنصورة 256

- حقوق أسوان 256

- حقوق أسيوط 256

- حقوق الفيوم 256

- حقوق بني سويف 255

- حقوق طنطا 255

- حقوق مدينة السادات 252

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت مد فترة التقديم في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، لتنتهي مساء غدا الأحد.