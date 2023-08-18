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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحظر دخول مسؤولين من مولدوفا لأراضيها

كتب:

شريف سليمان
03:25 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
روسيا

روسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة الإعلام الروسية أكدت بأن وزارة الدفاع ذكرت أن موسكو حظرت يوم الجمعة دخول مسؤولين من مولدوفا إلى البلاد، دون ذكر أسمائهم.

وتدهورت العلاقات بين روسيا ومولدوفا، التي لديها حكومة موالية لأوروبا، بشكل حاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتتشارك مولدوفا، وكانت جمهورية صغيرة بالاتحاد السوفيتي السابق، الحدود مع أوكرانيا ومع رومانيا الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

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