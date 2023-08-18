«القاهرة الإخبارية»: أمريكا وافقت على إرسال مقاتلات «إف-16» إلى أوكرانيا

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات «إف-16» المقاتلة من الدنمارك وهولندا، إلى أوكرانيا، للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات «إف-16» أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية

وقال المسؤول، إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز «إف-16» إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

فيما قال وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، عبر منصة «إكس»، «نرحب بقرار واشنطن تمهيد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا».

وأضاف «الآن، سنناقش الأمر أكثر مع شركائنا الأوروبيين»، بينما قالت الدنمارك أيضًا إنها ستبحث الآن تزويد كييف بالمقاتلات، فيما صرح وزير الدفاع الدنماركي، جاكوب إليمان جنسن، لوكالة ريتساو للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الحكومة قالت عدة مرات إن التبرع هو الخطوة الطبيعية التالية بعد التدريب، ونناقش ذلك مع الحلفاء المقربين، وأتوقع أن نتمكن قريبًا من أن نصبح عمليين أكثر في هذا الصدد.

بداية تحالف من 11 دولة

ومن المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات «إف-16» هذا الشهر في الدنمارك.

وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة، ترويلس بولسن، في يوليو، إن بلاده تأمل في رؤية «نتائج» التدريب في مطلع 2024.

وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات «إف-16» لاستخدامها في الحرب مع روسيا.