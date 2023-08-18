إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، جرى نقلهم جميعا للمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثاره عقب توقفه جزئيا نتيجة الحادث الصحراوي الشرقي بعد نقطة الكيلو 80 اتجاه سوهاج.

اشتباه نزيف بالمخ وكدمة بفروة الرأس

ونتج عن الحادث إصابة كل من «أ.م.إ» 43 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إصابة «م.أ.م» 10 عاما، بإشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة «ش.م.ح» 38 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة «ع.أ.م» 10 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة «ر.أ.م» 11 عاما، بإشتباه كسر بالساعد وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة «أ.أ» 4 شهور باشتباه نزيف بالمخ وكدمة بفروة الرأس.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العاج اللازم تم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار الجهات المعنية التى تولت التحقيق في الواقعة.