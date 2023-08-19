40 طفلا يشاركون في مسابقة عدو بالسويس.. الرياضة أسلوب حياة

نظم مركز شباب المدينة بحي الأربعين بمحافظة السويس، مسابقة جديدة للأطفال حملت شعار«الرياضة أسلوب حياة»، بملعب كرة السلة للطلائع، لرفع اللياقة البدنية لدى الأطفال وتنمية روح المنافسة الرياضية الشريفة.

مشاركة 40 من الطلائع في مسابقة للعدو

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، تنظيم مسابقة للعدو بين الطلائع بمشاركة 40 عضو من طلائع المركز، ضمن خطة نشاط شهر أغسطس تحت إشراف لجنة النشاط بالمركز والمهندس سيد خطاب، رئيس مجلس الإدارة والكابتن تامر ريكو مسؤول الأنشطة.

يوم ترفيهي بدني

وأشارت مديرية الشباب والرياضة، إلى أن المسابقة جرى تنظيمها بحي الأربعين بين الطلائع، للذكور والإناث، إذ يعد المركز من أكبر مركز المحافظة ويقع في المنطقة هي الأكثر كثافة سكانية، بهدف تشجيع الطلائع على المشاركة ورفع اللياقة البدنية لديهم، وبث فيهم روح الانتماء واللولاء للمكان وللوطن الذي يعمل علي رعايتهم ترفيهياً وبدنياً.