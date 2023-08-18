«صحتك بالدنيا».. حملات مستقبل وطن لمحاربة «السكري» تصل السلام

تواصل حملة «صحتك بالدنيا» التي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، اليوم الجمعة، توقيع الكشف الطبي على المواطنين بدائرة قسم السلام ثان، للكشف المبكر عن مرض السكري، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بمدينة السلام.

وقامت أمانة الحزب، بتوزيع مجموعة كبيرة من الأجهزة الطبية الخاصة بقياس السكر على المواطنين، بعد إجراء التحاليل الطبية، وقياس نسبة السكر لديهم، بالإضافة لتقديم برامج غذائية تناسب حالتهم الصحية.

حملة صحتك بالدنيا في القاهرة

وحضر الفاعلية النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب والنائب شريف الورداني والدكتورة داليا لطفي عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالقاهرة، والدكتور محمد موسى عضو هيئة مكتب أمانة التنظيم بالقاهرة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب قسم السلام ثان.

حملات حزب مستقبل وطن

وأبدى المواطنون سعادتهم بإقامة هذه الفعالية، التي تقدم خدمة مميزة للمواطنين، فيما تواصل أمانة حزب مستقبل وطن فعاليات الحملة بباقي مدن العاصمة.