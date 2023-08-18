الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف مراحل تطويرها

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قانون رقم 3 لسنة 2018، ينص على دور وكالة الفضاء الحقيقي، الذي يتمثل في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والأقمار الصناعية يوجد بها أنواع كثيرة للغاية، ومصر منذ عام 1998، كانت من أولى الدول التي أمتلكت أقمار بث على ارتفاع 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض، والممثلة في نايل سات 1-1 و1-2.

تاريخ الأقمار الصناعية في مصر

أضاف شريف صدقي في لقاء ببرنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر شاشة قناة الحياة: «سنة 2007 أطلقت مصر أول قمر تجريبي، وهو قمر خاص بالاستكشاف، وكان على مدار منخفض، هدفه التصوير، وكان الهدف من ورائه تدريب كوادر مصرية على تكنولوجيا الأقمار الصناعية».

إنشاء وكالة فضاء مصرية

وأكمل شريف صدقي: «مع تطور الوقت تحول برنامج الفضاء إلى وكالة فضاء مصرية بقرار جمهوري سنة 2018».