وكالة الفضاء المصرية: قمر «حورس 2» يستخدم في الكشف عن الثروات المعدنية

كشف الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل إطلاق القمر الصناعي «حورس 2»، موضحًا أنه جزء من كوكبة أقمار صناعية «حورس»، ففي 24 فبراير الماضي، أعلنت الوكالة إطلاق القمر الصناعي «حورس 1»، وكلا القمرين يستخدم لأغراض الاستشعار عن بُعد ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، ومعرفة الثروات المعدنية الموجودة لدينا.

تعاون «مصري- صيني»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أنّ كوكبة الأقمار الصناعية «حورس» تقع في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، كما أن تطوير الأقمار من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار جرى بمشاركة كاملة بين مجموعة من المهندسين المصريين والصينيين.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية: «نحقق أحد الأهداف الرئيسة لمصر في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، نتحدث عن هدف رئيسي في برنامج الفضاء الوطني، وجرى تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع دولة الصين».

أقمار «حورس»

وأكد، أن كوكبة الأقمار الصناعية حورس 1 وحورس 2 تخص الاستشعار عن بُعد، كما أنّ خصائص «حورس 2» مماثلة لحورس 1، ويوجد على متنيهما كاميرا تصوير متعددة الأطياف عالية الدقة، بهدف التقاط صور عالية الدقة لفهم البيئة التي نعيش فيها وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية والمادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه من خلال التصوير عالي الدقة يمكن معرفة الثروات المعدنية الموجودة لدينا وتعظيم الاستفادة منها ودراسة الأجواء المناخية المختلفة في جميع أنحاء القطر المصري، وتحديد أفضل المحاصيل التي تُزرع في القطاعات المختلفة، وهو ما يسهم في تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتزيد الصادرات وهو ما يوفر العملة الصعبة.