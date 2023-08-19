تفاصيل انطلاق مبادرة «صيف شبابنا» بالمنيا.. ندوات وفعاليات ثقافية ورياضية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، مبادرة «صيف شبابنا»، والتي تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية عن المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل، وتحث الشباب على العمل الحر، مع التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خلق فرص العمل أمام الشباب، ومسابقات رياضية، وعروض فنية، حيث تقدم المبادرة أنشطة متنوعة لكافة الأعمار بمراكز الشباب.

ندوات تثقيفية عن المشروعات الصغيرة

وقال الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية أطلقت مبادرة «صيف شبابنا» ضمن خطة الوزارة خلال فصل الصيف لتقديم أنشطة متنوعة لكافة الأعمار بمراكز شباب المحافظة، مشيرا إلى أنه في مركز ديرمواس تم تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب زعبرة، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية عن المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل بمركز شباب الحاج قنديل لحث الشباب على العمل الحر والتعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في خلق فرص العمل أمام الشباب.

عرض مسرحي لمناهضة ختان الإناث

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن أنشطة المديرية متنوعة، حيث قدم فريق نواة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان «فرصة ثانية» لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية بمركز العدوة من خلال المسرح التفاعلي، إلى جانب تنفيذ دورة عن «اليوم العالمي للعمل الإنساني» بمركز شباب أشروبة بمركز بني مزار تناولت الأسس والضوابط العامة للعمل الإنساني وأهمية التفاعل بين أفراد المجتمع، كما نفذ مركز شباب ساقولا بمركز بني مزار دورة لتنس الطاولة للطلائع ضمن خطة المديرية لمشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية.

وبدوره شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تفعيل دور مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات خدمية تسعى لجذب كافة الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وزيادة الوعي لديهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.