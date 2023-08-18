ورش عمل لتدريب القيادات الدينية لمواجهة «ختان الإناث» في المنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن مواصلة فعاليات المرحلة الأولى من ورش العمل لتدريب القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بمقر فرع القومي للمرأة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لرفع الوعي بهذه القضية.

تناول قضية ختان الإناث

قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إن ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصية اللجنة المؤقتة «سفراء ضد الختان» وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث عقب عامين من تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية التي تحمل مسمى جلسات الدوار، التي جاء من محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تدريب رجال الأوقاف والكنيسة

وأضافت «أبو سمرة»، أن ورش العمل التي ينظمها القومي للمرأة تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن الورش يتم تنظيمها بالتوازي في تامحافظات التي تُنفذ فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتستمر على مدار شهر أغسطس الجاري.