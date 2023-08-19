مبادرة للتبرع بالدم وتنظيف الشوارع بقرية الكفر القديم بالشرقية

ضرب شباب قرية الكفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أروع الأمثلة في التضامن الاجتماعي، وذلك بعد تنظيم حملة التبرع بالدم التي استهدفت جمع 500 كيس، وتطوير مناطق عديدة بالقرية.

وقال إسلام بطاح، أحد شباب قرية الكفر القديم، إن الأهالي اجتمعوا على قلب رجل واحد لتقديم خدمات عديدة لتجميل القرية منها تنظيف وتطهير القرية وتشجير المركز، وإضافة سياج حوله.

قافلة طبية بالقرية

وتستعد القرية إلى إطلاق قافلة طبيبة مجهزة بجهود الأهالي للكشف عن الأسر الأولى بالرعاية وتوفير العلاج مجانا لرفع الضرر عنهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.