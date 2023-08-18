مواعيد امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المنيا

أعلنت اليوم الجمعة، إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، مواعيد أداء امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين stem.

مواعيد امتحانات اختبارات مدارس المتفوقين

وقال المهندس حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة حددت مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين إيماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين stem.

وأوضح وكيل تعليم محافظة المنيا، أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي:

- الإثنين الموافق 21 أغسطس stem (بنين - بنات).

- الثلاثاء الموافق 22 أغسطس( stem بنين - بنات).

-الأربعاء الموافق 23 أغسطس (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس).

إجراء الامتحانات بنفس أرقام الجلوس

وأشار وكيل وزارة التعليم، إلى أنه سيتم إجراء امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.