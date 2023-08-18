حكم سعودي يشيد بتنظيم البطولة العربية للجودو بالعلمين

أشاد الحكم السعودي بسام سويدي، اليوم الجمعة، بالبطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة، قائلًا: «البطولة واللاعبين على مستوى عال، والإداريين والمدربين جاهزين بشكل قوي».

حكم سعودي يقدم الشكر لمصر على التنظيم الجيد

وتابع الحكم السعودي: «نشكر مصر على التنظيم الجميل، ما قصروا، في تنظيم اللاعبين والوجبات، وندخل كحكام ونحن مرتاحين، والله يعافيكم مشكورين».

وانطلقت البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة في الفترة من 12 حتى 18 أغسطس الجاري وسط إشادات عالمية ودولية بالتنظيم واختيار المكان، الذي نال إشادة وإعجاب المشاركين.

يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية من المشاركين لحصد الميداليات والألقاب.

600 لاعب ولاعبة يشاركون في البطولة

وعقد مسئولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة، وعلى رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.