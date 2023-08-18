قبل غلق تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات الشاغرة للعلمي بجامعة بني سويف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي ينتهي غداً السبت، ليبدأ بعدها إعلان نتيجة التنسيق.

الكليات الشاغرة للشعبة العلمية في جامعة بني سويف بالمرحلة الثانية من التنسيق

يأتي ذلك في إطار بحث عدد من الطلاب وأولياء أمورهم عن الكليات الشاغرة للشعبة العلمية في جامعة بني سويف، حيث تستعرض«الوطن»، الأماكن الشاغرة بالجامعة في المرحلة الثانية وهي كالتالي:

1ــ كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

2 ــ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

3 ــ كلية الإعلام.

4 ــ كلية الألسن.

5 ــ كلية الآداب.

6 ــ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «رياضة».

7 ــ كلية الآداب انتساب موجه.

8 ــ كلية الإعلام «رياضة».

9ــ كلية الألسن «رياضة».

10ــ كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

11ــ كلية التجارة.

12ــ كلية التجارة انتساب موجه.

13ــ كلية تربية.

14ــ تربية رياضية بنات بني سويف.

15ــ تربية طفولة مبكرة بني سويف.

16ــ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

17 ــ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية رياضة.

18 ــ كلية تربية رياضية بنين

19 ــ تربية بني سويف رياضة.

20 ــ تربية تعليم ابتدائي بني سويف.

21 ــ تمريض بني سويف.

22 ــ حاسبات ومعلومات بني سويف علوم.

23 ــ حقوق بني سويف.

24 ــ خدمة اجتماعية تنموية.

25 ــ سياحة وفنادق بني سويف.

26 ــ علوم الأرض.

27 ــ علوم بني سويف.

28 ــ فنون تطبيقية.

29 ــ سياسة واقتصادب رياضة.

30 ــ حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة.

31 ــ حقوق انتساب موجه.

32 ــ خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه.

33 ــ زراعة بني سويف.

34 ــ سياسة واقتصاد رياضة.

35 ــ طب بيطري بني سويف.

36 ــ علوم بني سويف رياضة.

37 ــ علوم الأرض بني سويف رياضة.