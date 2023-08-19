طرق الاستعلام عن ترقيات موظفي الحكومة.. اعرف حالات عدم الاستحقاق

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أحقية الموظفين بالجهاز الإداري في الترقية، حيث يمكن للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

موقع ترقية الموظفين الحكوميين

- الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية، في 2 نوفمبر 2016.

- الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز.

طرق الاستعلام عن الأحقية في الترقية

ويمكن للموظفين بالجهاز الإداري الاستعلام عن الأحقية في الترقية من هنــــا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إدخال البيانات الأساسية على النحو التالي:

- الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

- الرقم القومي.

- جهة العمل.

- تاريخ التعيين «التثبيت على درجة دائمة».

- اختار المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

- اختار الدرجة المالية.

- اختار تاريخ الحصول عليها.

- اختار القرارات الصادرة بالأجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2-11-2016.

سواء وجدت وكانت رعاية طفل أو مرضي إو إعارة أو إجازة أخرى، أو لا يوجد.

- اضغط على كلمة بحث تظهر لك نتيجة الترقية.

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن البيانات المدخلة تكون على مسئولية مدخلها وأنها غير مرتبطة بأية قواعد بيانات.

حالات عدم استحقاق الترقية

ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن حالات عدم استحقاق الترقية، لوقوع مانع من موانع الترقية، تشمل الآتي:

- إذا كان الموظف معارا إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان الموظف حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك خلال العام ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30-6-2023.

- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.