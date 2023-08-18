انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في كفر الشيخ

أنهت منطقة كفر الشيخ الأزهرية استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق صباح غداً السبت الموافق 19 أغسطس 2023، حيث جرى التنسيق بالتواصل مع رؤساء اللجان والمساعدين للشهادة الثانوية الدور الثاني، لبحث الاستعدادات اللازمة الخاصة بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني لعام 2022 - 2023، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ وإشراف حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات بكل دقة من حيث التأكد من وجود اسم الطالب في الكُناشة، والتأكد من المادة التي سيمتحنها، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدّد رئيس المنطقة على أهمية التأكد من هوية الزائرين للجان، والتنبيه على جميع العاملين باللجنة بالحضور مبكراً قبل بداية العمل باللجان، وعدم السماح بأي تهاون في أعمال الامتحانات، مع عدم السماح أيضاً لأي نوع من وسائل الغش بكافة صوره وأشكاله والتصدي له بكل حزم، مشيراً إلى أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الامتحانات بلجان المنطقة لتلقي أي استفسارات على مدار اليوم والرد عليها على الفور.

تجهيز 20 لجنة رئيسية تضم 94 لجنة فرعية

ومن جانبه، أفاد على المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة؛ أنّه جرى تجهيز 20 لجنة رئيسية تضم 94 لجنة فرعية، كما سيؤدي الامتحان 1853 طالباً بالقسم الأدبي، وعدد 969 طالباً بالقسم العلمي بإجمالي 2822 طالباً وطالبة للقسمين.