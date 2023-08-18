مسجد الأقمر يبهر السياح.. إندونيسي يتعهد بتكرار زيارته وإيطالي يشيد بترميمه

على الرغم من الانبهار والإعجاب، اللذان سيطرا على المصريين من الشكل النهائي لمسجد الأقمر بشارع المعز بعد الانتهاء من ترميمه، فلم يكن هذا الانبهار من نصيبهم فقط، فكان هناك جنسيات أخرى شهدت على الافتتاح، منهم من بدأت يومها بالصلاة به، ومنهم من أراد أن يشاهد التاريخ العتيق لمكان يتميز بمكانة وتصميم خاص.

تأدية الصلاة في «الأقمر»

عندما سمع أذان الظهر وهو يتجول في شارع المعز رفقة شقيقته الصغرى «زينب»، أرادا أن يؤديا فرضهما، وخلال سيرهما جذب انتباههما مسجد يتميز بجماله الخارجي، فلم يكن هذا المسجد سوى «الأقمر» ليقررا على الفور أن يؤديا صلاتهما به، ليخطيا بخطوات بطيئة داخل الصرح الكبيروهما يتأملان المنظر الداخلي الجميل، وبعد الانتهاء من الصلاة، أوقفتهما لوحة كبيرة مدون عليها تاريخ المسجد.

علامات من الدهشة سيطرت على فاروق أحمد، بالفرقة الثانية كلية أصول دين جامعة الأزهر، ويحمل الجنسية الإندونسية، وهو يقرأ المعلومات المدونة على اللوحة الكبيرة أمام مسجد الأقمر، «أنا ليا سنتين في مصر وأكتر مكان بحب أقعد فيه كان جامع الأزهر والنهارده عرفت مكان جديد وعريق بالشكل دا منظره جميل من الداخل والخارج كنا مبسوطين بالصلاة فيه وهنجيله دايما» وفق تعبيره.

كان يسير برفقة إحدى الأسر الإيطالية، فهو علم بافتتاح مسجد الأقمر، إلا أنه لم يقم بزيارته بعد الافتتاح، لذلك قرر اليوم أن يسير باتجاه المسجد لمشاهدته وشرح تفاصيله للأسرة الإيطالية، «مسجد الأقمر من أهم وأعرق مساجد شارع المعز وعرفت بافتتاحه لكن مكانش فيه فرصة إني أشوفه غير النهارده وعجبني جدا شكله بعد التجديد» هكذا عبر محمد مهدي، مرشد سياحي.

فرحة الأسرة الإيطالية بتاريخ المسجد

«الأسرة الإيطالية كانت مبسوطة جدا بمعرفتها لتفاصيل مسجد الأقمر وتاريخه العريق الأب بيقولي ازاي المبنى فضل واقف كدا بعد مرور مئات السنين دي كلها عليه» فق تعبير المرشد السياحي، مشيرًا إلى أن الأسرة الإيطالية عندما تجولت داخل المسجد نظرت إليه بحالة من الانبهار، وأعجبت بكيفية البناء والترميم والشكل الذي أصبح عليه المسجد، كما أنها أشادت بأن مصر تهتم بتجديد هذه الأماكن التاريخية للحفاظ عليها، حتى تتعرف الأجيال القادمة على تاريخ أجدادها.

متى بني مسجد الأقمر

أنشئ «مسجد الأقمر» الخليفة الفاطمى، إذ بناه الوزير أبوعبد الله محمد البطائحى، الملقب بالمأمون، وقد كُتب اسمه مع اسم الخليفة في النص التأسيسى على واجهة الجامع، يعد المسجد أيقونة معمارية شاهدة على تاريخ 9 قرون من عبقرية القاهرة التاريخية، وأول جامع بنى فى القاهرة، إذ بني عام 1125 ميلادية.