بمشاركة 160 دولة.. كيفية الذهاب إلى مهرجان الطبول في شارع المعز

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف بالخط الأخضر، أنه يمكن الذهاب إلى مهرجان الطبول في شارع المعز، باستقلال الخط الأخضر الثالث، والنزول في محطة باب الشعرية.

أكثر من 260 فرقة من 160 دولة

ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استمتع بمهرجان الطبول في شارع المعز مع الخط الأخضر الثالث.. تستقبل مصر كل عام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي رحب على مدى السنوات الماضية بأكثر من 260 فرقة من 160 دولة حول العالم».

موعد مهرجان الطبول

وذكرت: «يقام المهرجان هذا العام في الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيه، بفعاليات متعددة تنتشر في شارع المعز ومسرح الهناجر بدار الأوبرا ومركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، وتتضمن الدول المشاركة فرقا من اليونان وسريلانكا والمكسيك والجزائر والهند من بين عدد كبير من الدول، ويتم تنظيمه بمشاركة عدد من الجهات من بينها مؤسسة حوار لثقافات الشعوب، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة السياحة والآثار، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية».