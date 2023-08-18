«حكيم» بدأ الحفل بـ«السلامو عليكو» وسط صيحات جمهوره.. وأهداهم «تيشيرت» موقعا بخطه «العالم علمين»

أجواء عالمية عاشتها مدينة العلمين الجديدة مع افتتاح فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة بحفل غنائى ساحر أحياه النجم حكيم على مسرح العلمين أرينا وسط حضور جماهيرى ضخم من المصريين والجاليات العربية الذين تفاعلوا مع نغمات أغنياته لقرابة الساعتين قدّم فيهم نخبة كبيرة من أشهر أغنياته، ليفتتح الأسبوع قبل الأخير من المهرجان الذى انطلق منتصف شهر سبتمبر الماضى وسيستمر حتى يوم 26 أغسطس الجارى.

قبل صعود حكيم بدقائق على المسرح، كانت مقدمة الحفل «شاهندة عبدالرحيم» تستعرض مسيرة ومشوار حكيم، قائلة: «مصر النسيم فى الليالى وبياعين الفل، مصر السما الفسدقى وعصافير معدية، مصر الغنا والفرح والموسيقى والأحلام، مصر الأهرامات والقلعة والنيل والعلمين الجديدة، مصر النديم والتونسى وفؤاد حداد، مصر صلاح جاهين والأبنودى وعبدالرحيم منصور، مصر الربابة والغنى الشعبى والمواويل، والليلة مش زى أى ليلة، الليلة هنسمع فن شعبى أصيل، الليلة هنسمع نجم جاى من عروس الصعيد، ابن عمدة، غنى وهو عنده ٨ سنين فى حفلات المدرسة وصوته سمّع البلد كلها، جه القاهرة عشان يسمّع الدنيا كلها صوته، واتحدى رفض والده للغناء وحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً من أول نظرة».

أضافت: «أكتر من ٣٠ سنة قدّم فيهم غناء مختلف وفن شعبى أصيل، ابن بلد وكلنا بنحبه، شاركنا كل لحظات فرحنا وانبساطنا، تشوفه تنبسط، تسمعه ترقص، دينامو مسرح، صانع البهجة، وأستاذ فى حتته، عنده طاقة وباور وسعادة فى صوته وحركاته كفيلة تخرّجك من أى حزن فى ثانية».

صعد النجم حكيم لحفله على نغمات أغنيته الشهيرة «السلامو عليكو»، التى تفاعل معها الحاضرون بصورة رائعة، وظلوا يرددون كلماتها طيلة عزفها، وأعقبها حكيم بكلمة للجمهور قال فيها: «السلام عليكم، منورين الدنيا كلها، وأتمنى تكونوا مبسوطين معانا ونقول العالم علمين، والعالم كله بيتكلم عن مهرجان العلمين، صباحكو زى الفل». أكمل حكيم حفلته بتقديم أغنية «كله يرقص»، وفى لقطة طريفة خلال الحفل قام حكيم بالتوقيع على تيشيرت بهاشتاج «العالم علمين» ووقع عليه تاريخ الحفلة 17 أغسطس 2023 وأهداه لواحد من الجمهور، مؤكداً أنها ذكرى لا تُنسى فى حياته.

نجم الغناء: يشعل الأجواء بـ«آه يا قلبى».. ورقص مع الحاضرين على «ولا واحد ولا مية» و«كله يرقص»

وخلال الحفل قدّم حكيم وصلة غنائية من أغنياته القديمة التى لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من الجماهير، حيث قدّم أغنيات «ولا واحد ولا مية» و«الليلة دى أحلى ليلة» و«حلاوة روح» و«الحق عليه» و«بينى وبينك» و«ليلة بمبى» و«قاسى قاسى»، و«افرض مثلاً» و«آه يا قلبى» وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق حاد.

يُذكر أن مهرجان العلمين المستهدف له أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرَق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى من بينهم تامر حسنى ونانسى عجرم وراغب علامة ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم ووائل الفشنى وعلى الهلباوى وإليسا وتامر حسنى ورضا البحراوى وبهاء سلطان وفريق مسار إجبارى.

وشهدت الفعاليات أيضاً بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجماً من نجوم الرياضة على المستويين المحلى والأجنبى، فضلاً عن سباق «تراياثلون» مكون من 3 رياضات «السباحة، ركوب الدراجات، الجرى» وجميعها ألعاب أولمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، فضلاً عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

انسجام الكبار والأطفال

شهد حفل النجم «حكيم» فى العلمين الجديدة أكثر من لقطة مثيرة أثناء وبعد الحفل، حيث تجمع عدد كبير من كبار السن خارج أسوار مسرح الحفل، من أجل الاستماع لمطربهم المفضل وهم جالسون على الكراسى نظراً لعدم قدرتهم على دخول المسرح والوقوف لأكثر من 6 ساعات على أقدامهم، وظلوا طيلة فترة غناء حكيم، يتغنون ويرددون كلمات أغنياته. وعقب انتهاء «حكيم» من الحفل وأثناء دخوله لمقر إقامته، التف حوله العشرات من الأطفال من أجل أن يلتقطوا معه الصور التذكارية وأن يقوم بالإمضاء لهم على ملابسهم مثلما فعل فى الحفل حينما قام بالتوقيع على تشيرت وقام بإرساله للجماهير.

عظمتك يا مصر

أصر الفنان «حكيم» على التجول فى مدينة العلمين الجديدة قبل الذهاب لفندق إقامته لكونها المرة الأولى التى يزور فيها المدينة الجديدة، وفور زيارته لمنطقة الأرينا ونورث سكوير، توجه إلى المسرح المخصص للحفل من أجل إجراء البروفات، واستكشاف المسرح، وعقب الانتهاء من بروفة الحفل، قام بنشر عدة صور من الحفل عبر صفحته الشخصية والرسمية بكافة مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعلق عليها قائلاً «عظمتك يا مصر».

يُذكر أن تلك هى الزيارة الأولى لحكيم فى مسيرته الفنية والغنائية لمدينة العلمين، حيث إنه سبق وغنى عشرات المرات فى الساحل الشمالى ومارينا ولكن لم يكتب له الحظ بالغناء فى مدينة العلمين، والتى أكد فى حواره السابق مع «الوطن» أنه سيعمل جاهداً على الحضور والغناء بها طيلة الفترة المقبلة.