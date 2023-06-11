7 مساجد تاريخية بالقاهرة تخضع لعملية التطوير.. منها «الحاكم بأمر الله»

شهدت محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية تطوير وإحياء مساجد وأضرحة آل البيت والموجودة في القاهرة التاريخية، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، وأشارت محافظة القاهرة في تقرير لها إلى حجم المجهودات التي تمت لإعمار بيوت الله، ومنها ما يلي:

مسجد الحاكم بأمر الله

تمت أعمال التطوير لجامع الحاكم بأمر الله بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منطقة القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها.

مسجد عمرو بن العاص

يوجد في مصر القديمة وأحد أقدم الجوامع التي شيدت في مصر بعد افتتاح عمرو بن العاص لها عام 20 هجريا 641 ميلادية ، وبلغت تكلفة تطوير المسجد نحو 180 مليون جنيه، وشملت تطوير الساحة الخارجية للمسجد بمساحة 11300 متر مربع مع ربطها معماريا بحديقة الفسطاط لاستخدامها كمزار سياحي.

مسجد الظاهر بيبرس

يعد ثالث أكبر مسجد أثرى فى مصر، وتكلفة أعمال التطوير 237 مليون جنيه وبدأت أعمال ترميمه عام 2018 بتنسيق بين مصر وكازاخستان وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإحياء مساجد وتراث العاصمة بعد نحو 225 عاما تقريبا من إغلاقه، وتم افتتاح المسجد وإقامة شعائر صلاة الجمعة الماضية بمسجد الظاهر بيبرس.

مسجد الإمام الحسين

شهدت القاهرة أعمال تطوير وتطوير مسجد الإمام الحسين بتكلفة 150 مليون جنيه وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت .

مسجد السيدة فاطمة النبوية

تم تطوير مسجد فاطمة النبوية بتكلفة 6 ملايين جنيه وذلك فى إطار تطوير أضرحة ومسار آل البيت.

مسجد السيدة رقية

بلغت تكلفة التطوير 6 ملايين جنيه ضمن خطة تطوير وإحياء مساجد ومشاهد آل البيت بالقاهرة.

قبة وضريح ومسجد الإمام الشافعي

تمت أعمال التطوير بتكلفة 35 مليون جنيه ضمن توجيهات القيادة السياسية بإحياء تراث العاصمة العريق من مساجد وقباب وأضرحة.