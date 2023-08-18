درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 33 وانتشار الشبورة ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر مساء اليوم عن درجات الحرارة غدا السبت، حيث تسجل العظمى في محافظات القاهرة والوجه البحري 33، والمحسوسة 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية العظمى 31 - 34 درجة، جنوب سيناء 40 - 43، شمال الصعيد 37 - 39، وجنوب الصعيد 44 - 45 درجة مئوية.

وأكد خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا يسودها شبورة صباحية من الساعة 4 فجرا وحتى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتشهد البلاد غدا طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سحب منخفضة ورياح

وتسيطر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية سحب منخفضة مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وتشهد البلاد اضطرابا في الملاحة البحرية على مناطق خليج السويس وسرعة الرياح من 50 لـ 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5لـ 3 متر.

رجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت 19 أغسطس، كالتالي:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 24.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 24.

الإسماعيلية 35 22.

السويس 35 23.

العريش 31 24.

رفح 31 24.

رأس سدر 35 25.

نخل 35 21.

كاترين 34 18.

الطور 35 28.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 30.

الاسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 31 24.

السلوم 34 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 39 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 31.

حلايب 37 29 .

أبو رماد 38 29.

رأس حدربة 38 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 37 23.

سوهاج 40 26.

قنا 44 27.

الأقصر 44 27.

أسوان 45 29.

الوادي الجديد 41 25.

أبو سمبل 44 28.